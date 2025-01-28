pETH 价格 (PETH)
今天 pETH (PETH) 的实时价格为 3,343.11 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
pETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 295.82K USD
- pETH 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，pETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，pETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +11.2432132410。
在过去60天内，pETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -46.6076337540。
在过去90天内，pETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +834.3327910708716。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +11.2432132410
|+0.34%
|60天
|$ -46.6076337540
|-1.39%
|90天
|$ +834.3327910708716
|+33.26%
pETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-2.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
pETH is an Ethereum derivative supported by the JPEG'd protocol. It is minted when a user borrows against their NFT and burned when they decide to repay their loan. Unlike the 2% interest rate for borrowing PUSd, minting $pETH against an NFT has a 5% interest rate.
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|1 PETH 兑换 AUD
A$5,315.5449
|1 PETH 兑换 GBP
￡2,674.488
|1 PETH 兑换 EUR
€3,175.9545
|1 PETH 兑换 USD
$3,343.11
|1 PETH 兑换 MYR
RM14,676.2529
|1 PETH 兑换 TRY
₺119,516.1825
|1 PETH 兑换 JPY
¥520,154.4849
|1 PETH 兑换 RUB
₽325,518.6207
|1 PETH 兑换 INR
₹289,112.1528
|1 PETH 兑换 IDR
Rp53,921,121.4833
|1 PETH 兑换 PHP
₱195,739.0905
|1 PETH 兑换 EGP
￡E.167,991.2775
|1 PETH 兑换 BRL
R$19,690.9179
|1 PETH 兑换 CAD
C$4,780.6473
|1 PETH 兑换 BDT
৳407,692.2645
|1 PETH 兑换 NGN
₦5,167,077.3849
|1 PETH 兑换 UAH
₴140,377.1889
|1 PETH 兑换 VES
Bs187,214.16
|1 PETH 兑换 PKR
Rs932,259.6546
|1 PETH 兑换 KZT
₸1,727,685.8169
|1 PETH 兑换 THB
฿113,264.5668
|1 PETH 兑换 TWD
NT$110,356.0611
|1 PETH 兑换 CHF
Fr3,008.799
|1 PETH 兑换 HKD
HK$26,009.3958
|1 PETH 兑换 MAD
.د.م33,330.8067