PETE 价格 (PETE)
今天 PETE (PETE) 的实时价格为 2.83 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PETE 兑换 USD 的价格为实时更新。
PETE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.39 USD
- PETE 当天价格变化为 +7.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，PETE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.200415。
在过去30天内，PETE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1978917120。
在过去60天内，PETE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.7139558500。
在过去90天内，PETE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9343111574967008。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.200415
|+7.61%
|30天
|$ -0.1978917120
|-6.99%
|60天
|$ +2.7139558500
|+95.90%
|90天
|$ +0.9343111574967008
|+49.29%
PETE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.59%
+7.61%
-11.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Pepe DUCK token
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|1 PETE 兑换 AUD
A$4.4997
|1 PETE 兑换 GBP
￡2.264
|1 PETE 兑换 EUR
€2.6885
|1 PETE 兑换 USD
$2.83
|1 PETE 兑换 MYR
RM12.4237
|1 PETE 兑换 TRY
₺101.1725
|1 PETE 兑换 JPY
¥440.3197
|1 PETE 兑换 RUB
₽275.5571
|1 PETE 兑换 INR
₹244.7384
|1 PETE 兑换 IDR
Rp45,645.1549
|1 PETE 兑换 PHP
₱165.6965
|1 PETE 兑换 EGP
￡E.142.2075
|1 PETE 兑换 BRL
R$16.6687
|1 PETE 兑换 CAD
C$4.0469
|1 PETE 兑换 BDT
৳345.1185
|1 PETE 兑换 NGN
₦4,374.0197
|1 PETE 兑换 UAH
₴118.8317
|1 PETE 兑换 VES
Bs158.48
|1 PETE 兑换 PKR
Rs789.1738
|1 PETE 兑换 KZT
₸1,462.5157
|1 PETE 兑换 THB
฿95.8804
|1 PETE 兑换 TWD
NT$93.4183
|1 PETE 兑换 CHF
Fr2.547
|1 PETE 兑换 HKD
HK$22.0174
|1 PETE 兑换 MAD
.د.م28.2151