PETE 价格 (PETE)

USD

PETE (PETE) 实时价格图表

$2.83
$2.83$2.83
+7.60%(1D)

今天 PETE (PETE) 的价格

今天 PETE (PETE) 的实时价格为 2.83 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PETE 兑换 USD 的价格为实时更新。
PETE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.39 USD
- PETE 当天价格变化为 +7.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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PETE (PETE) 价格表现 USD

今天内，PETE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.200415
在过去30天内，PETE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1978917120
在过去60天内，PETE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.7139558500
在过去90天内，PETE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9343111574967008

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.200415+7.61%
30天$ -0.1978917120-6.99%
60天$ +2.7139558500+95.90%
90天$ +0.9343111574967008+49.29%

PETE (PETE) 价格分析

PETE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

$ 2.83
$ 2.83$ 2.83

$ 4.24
$ 4.24$ 4.24

+0.59%

+7.61%

-11.21%

PETE (PETE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.39
$ 66.39$ 66.39

0.00
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什么是PETE (PETE)

The Pepe DUCK token

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PETE (PETE) 资源

官网

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PETE 兑换为当地货币

1 PETE 兑换 AUD
A$4.4997
1 PETE 兑换 GBP
2.264
1 PETE 兑换 EUR
2.6885
1 PETE 兑换 USD
$2.83
1 PETE 兑换 MYR
RM12.4237
1 PETE 兑换 TRY
101.1725
1 PETE 兑换 JPY
¥440.3197
1 PETE 兑换 RUB
275.5571
1 PETE 兑换 INR
244.7384
1 PETE 兑换 IDR
Rp45,645.1549
1 PETE 兑换 PHP
165.6965
1 PETE 兑换 EGP
￡E.142.2075
1 PETE 兑换 BRL
R$16.6687
1 PETE 兑换 CAD
C$4.0469
1 PETE 兑换 BDT
345.1185
1 PETE 兑换 NGN
4,374.0197
1 PETE 兑换 UAH
118.8317
1 PETE 兑换 VES
Bs158.48
1 PETE 兑换 PKR
Rs789.1738
1 PETE 兑换 KZT
1,462.5157
1 PETE 兑换 THB
฿95.8804
1 PETE 兑换 TWD
NT$93.4183
1 PETE 兑换 CHF
Fr2.547
1 PETE 兑换 HKD
HK$22.0174
1 PETE 兑换 MAD
.د.م28.2151