Persija Fan Token 今日价格

Persija Fan Token (PERSIJA) 今日实时价格为 $ 0.099162，过去 24 小时内变化了 2.78%。当前 PERSIJA 兑 USD 的汇率为 $ 0.099162 每 PERSIJA。

Persija Fan Token 目前市值在 $ 14,876.87 排名第 #-，流通供应量为 150.03K PERSIJA。过去 24 小时内，PERSIJA 的交易价格在 $ 0.098602（低点）和 $ 0.106486（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.469462，而历史最低价为 $ 0.086021。

短期表现方面，PERSIJA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.63%。过去一天，总交易量达到 $ 102.20。

Persija Fan Token（PERSIJA）市场信息

市值 $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K 成交量（24H） $ 102.20$ 102.20 $ 102.20 完全稀释市值 $ 991.62K$ 991.62K $ 991.62K 流通量 150.03K 150.03K 150.03K 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Persija Fan Token 的当前市值为 $ 14.88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.20。PERSIJA 的流通量为 150.03K，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 991.62K。