Perpetual Bitcoin 今日价格

Perpetual Bitcoin (PB) 今日实时价格为 $ 0.215177，过去 24 小时内变化了 0.24%。当前 PB 兑 USD 的汇率为 $ 0.215177 每 PB。

Perpetual Bitcoin 目前市值在 $ 4,518,727 排名第 #-，流通供应量为 21.00M PB。过去 24 小时内，PB 的交易价格在 $ 0.211256（低点）和 $ 0.219499（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.374757，而历史最低价为 $ 0.137937。

短期表现方面，PB 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.96%。过去一天，总交易量达到 $ 1.77。

Perpetual Bitcoin（PB）市场信息

市值 $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M 成交量（24H） $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 完全稀释市值 $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Perpetual Bitcoin 的当前市值为 $ 4.52M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.77。PB 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.52M。