Perpcoin（PERPCOIN）价格信息 (USD)

Perpcoin（PERPCOIN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PERPCOIN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PERPCOIN 的历史最高价为 $ 0.00265271，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PERPCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.73%，过去 24 小时内变动为 +19.07%，过去 7 天内累计变动为 +42.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Perpcoin（PERPCOIN）市场信息

市值 $ 283.36K$ 283.36K $ 283.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 283.36K$ 283.36K $ 283.36K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Perpcoin 的当前市值为 $ 283.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PERPCOIN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 283.36K。