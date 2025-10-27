PepsiCo xStock（PEPX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 150.91 $ 150.91 $ 150.91 24H最低价 $ 151.94 $ 151.94 $ 151.94 24H最高价 24H最低价 $ 150.91$ 150.91 $ 150.91 24H最高价 $ 151.94$ 151.94 $ 151.94 历史最高 $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 最低价 $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -0.21% 漲跌幅（7D） -1.64% 漲跌幅（7D） -1.64%

PepsiCo xStock（PEPX）当前实时价格为 $151.47。过去 24 小时内，PEPX 的交易价格在 $ 150.91 至 $ 151.94 之间波动，市场活跃度显著。PEPX 的历史最高价为 $ 177.28，历史最低价为 $ 137.74。

从短期表现来看，PEPX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.21%，过去 7 天内累计变动为 -1.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PepsiCo xStock（PEPX）市场信息

市值 $ 171.37K$ 171.37K $ 171.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M 流通量 1.13K 1.13K 1.13K 总供应量 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

PepsiCo xStock 的当前市值为 $ 171.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PEPX 的流通量为 1.13K，总供应量是 24118.33789782，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.65M。