PePenguin（PENGUIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000625 24H最高价 $ 0.00000925 历史最高 $ 0.00100794 最低价 $ 0.00000159 涨跌幅（1H） -0.06% 涨跌幅（1D） -3.87% 漲跌幅（7D） -39.35%

PePenguin（PENGUIN）当前实时价格为 $0.00000641。过去 24 小时内，PENGUIN 的交易价格在 $ 0.00000625 至 $ 0.00000925 之间波动，市场活跃度显著。PENGUIN 的历史最高价为 $ 0.00100794，历史最低价为 $ 0.00000159。

从短期表现来看，PENGUIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 -3.87%，过去 7 天内累计变动为 -39.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PePenguin（PENGUIN）市场信息

市值 $ 6.47K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 6.47K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

PePenguin 的当前市值为 $ 6.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PENGUIN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.47K。