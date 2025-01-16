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Pepeinatux 价格 ($INA)

USD

Pepeinatux ($INA) 实时价格图表

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+19.20%(1D)

今天 Pepeinatux ($INA) 的价格

今天 Pepeinatux ($INA) 的实时价格为 0.01166405 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$INA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pepeinatux 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 165.98K USD
- Pepeinatux 当天价格变化为 +19.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Pepeinatux ($INA) 价格表现 USD

今天内，Pepeinatux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00188202
在过去30天内，Pepeinatux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007999578
在过去60天内，Pepeinatux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0037364979
在过去90天内，Pepeinatux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008988261984809575

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00188202+19.24%
30天$ -0.0007999578-6.85%
60天$ +0.0037364979+32.03%
90天$ +0.008988261984809575+335.91%

Pepeinatux ($INA) 价格分析

Pepeinatux 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00978202
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$ 0.01173016
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$ 0.01452714
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+1.96%

+19.24%

+4.81%

Pepeinatux ($INA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 165.98K
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什么是Pepeinatux ($INA)

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Pepeinatux ($INA) 资源

官网

大家还在问：关于 Pepeinatux ($INA) 的其他问题

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$INA 兑换为当地货币

1 $INA 兑换 AUD
A$0.0187791205
1 $INA 兑换 GBP
0.0094478805
1 $INA 兑换 EUR
0.0113141285
1 $INA 兑换 USD
$0.01166405
1 $INA 兑换 MYR
RM0.052488225
1 $INA 兑换 TRY
0.4134905725
1 $INA 兑换 JPY
¥1.820991486
1 $INA 兑换 RUB
1.1938155175
1 $INA 兑换 INR
1.009873449
1 $INA 兑换 IDR
Rp191.213903832
1 $INA 兑换 PHP
0.683046768
1 $INA 兑换 EGP
￡E.0.5877514795
1 $INA 兑换 BRL
R$0.070217581
1 $INA 兑换 CAD
C$0.0166795915
1 $INA 兑换 BDT
1.418115199
1 $INA 兑换 NGN
18.13993056
1 $INA 兑换 UAH
0.491989629
1 $INA 兑换 VES
Bs0.6298587
1 $INA 兑换 PKR
Rs3.2543865905
1 $INA 兑换 KZT
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1 $INA 兑换 THB
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1 $INA 兑换 TWD
NT$0.3840971665
1 $INA 兑换 CHF
Fr0.0106142855
1 $INA 兑换 HKD
HK$0.090746309
1 $INA 兑换 MAD
.د.م0.1172237025