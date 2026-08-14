Pepa Inu 今日价格

Pepa Inu (PEPA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PEPA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PEPA。

Pepa Inu 目前市值在 $ 149,327 排名第 #-，流通供应量为 420,000.00T PEPA。过去 24 小时内，PEPA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PEPA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.84%。过去一天，总交易量达到 --。

Pepa Inu（PEPA）市场信息

市值 $ 149.33K$ 149.33K $ 149.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 149.33K$ 149.33K $ 149.33K 流通量 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T 总供应量 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Pepa Inu 的当前市值为 $ 149.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PEPA 的流通量为 420,000.00T，总供应量是 4.2e+17，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 149.33K。