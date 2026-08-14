Peoples Reserve 今日价格

Peoples Reserve (PRN) 今日实时价格为 $ 0.057591，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 PRN 兑 USD 的汇率为 $ 0.057591 每 PRN。

Peoples Reserve 目前市值在 $ 39,088,881 排名第 #-，流通供应量为 678.73M PRN。过去 24 小时内，PRN 的交易价格在 $ 0.056107（低点）和 $ 0.057638（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 18.91，而历史最低价为 $ 0.04695826。

短期表现方面，PRN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.62%。过去一天，总交易量达到 $ 536.65。

Peoples Reserve（PRN）市场信息

市值 $ 39.09M$ 39.09M $ 39.09M 成交量（24H） $ 536.65$ 536.65 $ 536.65 完全稀释市值 $ 57.59M$ 57.59M $ 57.59M 流通量 678.73M 678.73M 678.73M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Peoples Reserve 的当前市值为 $ 39.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 536.65。PRN 的流通量为 678.73M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.59M。