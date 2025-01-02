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Penumbra 价格 (UM)

USD

Penumbra (UM) 实时价格图表

$1.013
$1.013$1.013
+0.20%(1D)

今天 Penumbra (UM) 的价格

今天 Penumbra (UM) 的实时价格为 1.013 USD。目前其市值为 $ 36.72M USD。UM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Penumbra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.44K USD
- Penumbra 当天价格变化为 +0.23%
- 其循环供应量为 36.03M USD

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Penumbra (UM) 价格表现 USD

今天内，Penumbra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00231973
在过去30天内，Penumbra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0668699534
在过去60天内，Penumbra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0442890691
在过去90天内，Penumbra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00231973+0.23%
30天$ -0.0668699534-6.60%
60天$ +0.0442890691+4.37%
90天$ 0--

Penumbra (UM) 价格分析

Penumbra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

-0.70%

+0.23%

-10.42%

Penumbra (UM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 36.72M
$ 36.72M$ 36.72M

$ 7.44K
$ 7.44K$ 7.44K

36.03M
36.03M 36.03M

什么是Penumbra (UM)

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

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Penumbra (UM) 资源

官网

大家还在问：关于 Penumbra (UM) 的其他问题

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UM 兑换为当地货币

1 UM 兑换 AUD
A$1.6208
1 UM 兑换 GBP
0.8104
1 UM 兑换 EUR
0.97248
1 UM 兑换 USD
$1.013
1 UM 兑换 MYR
RM4.52811
1 UM 兑换 TRY
35.76903
1 UM 兑换 JPY
¥159.1423
1 UM 兑换 RUB
113.95237
1 UM 兑换 INR
86.86475
1 UM 兑换 IDR
Rp16,338.70739
1 UM 兑换 PHP
58.66283
1 UM 兑换 EGP
￡E.51.41988
1 UM 兑换 BRL
R$6.30086
1 UM 兑换 CAD
C$1.45872
1 UM 兑换 BDT
121.0535
1 UM 兑换 NGN
1,565.68267
1 UM 兑换 UAH
42.65743
1 UM 兑换 VES
Bs51.663
1 UM 兑换 PKR
Rs282.3231
1 UM 兑换 KZT
531.75409
1 UM 兑换 THB
฿34.70538
1 UM 兑换 TWD
NT$33.30744
1 UM 兑换 CHF
Fr0.9117
1 UM 兑换 HKD
HK$7.87101
1 UM 兑换 MAD
.د.م10.24143