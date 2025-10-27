penny stock（PENNYSTOCK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001143 $ 0.00001143 $ 0.00001143 24H最低价 $ 0.00001189 $ 0.00001189 $ 0.00001189 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001143$ 0.00001143 $ 0.00001143 24H最高价 $ 0.00001189$ 0.00001189 $ 0.00001189 历史最高 $ 0.00017022$ 0.00017022 $ 0.00017022 最低价 $ 0.00000832$ 0.00000832 $ 0.00000832 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.81% 漲跌幅（7D） +38.62% 漲跌幅（7D） +38.62%

penny stock（PENNYSTOCK）当前实时价格为 $0.0000118。过去 24 小时内，PENNYSTOCK 的交易价格在 $ 0.00001143 至 $ 0.00001189 之间波动，市场活跃度显著。PENNYSTOCK 的历史最高价为 $ 0.00017022，历史最低价为 $ 0.00000832。

从短期表现来看，PENNYSTOCK 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.81%，过去 7 天内累计变动为 +38.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

penny stock（PENNYSTOCK）市场信息

市值 $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K 流通量 998.00M 998.00M 998.00M 总供应量 997,999,388.187459 997,999,388.187459 997,999,388.187459

penny stock 的当前市值为 $ 11.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PENNYSTOCK 的流通量为 998.00M，总供应量是 997999388.187459，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.77K。