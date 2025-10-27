Penguru（PENGURU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003347 $ 0.00003347 $ 0.00003347 24H最低价 $ 0.00003722 $ 0.00003722 $ 0.00003722 24H最高价 24H最低价 $ 0.00003347$ 0.00003347 $ 0.00003347 24H最高价 $ 0.00003722$ 0.00003722 $ 0.00003722 历史最高 $ 0.00078496$ 0.00078496 $ 0.00078496 最低价 $ 0.00003199$ 0.00003199 $ 0.00003199 涨跌幅（1H） +0.86% 涨跌幅（1D） +11.07% 漲跌幅（7D） +10.87% 漲跌幅（7D） +10.87%

Penguru（PENGURU）当前实时价格为 $0.00003724。过去 24 小时内，PENGURU 的交易价格在 $ 0.00003347 至 $ 0.00003722 之间波动，市场活跃度显著。PENGURU 的历史最高价为 $ 0.00078496，历史最低价为 $ 0.00003199。

从短期表现来看，PENGURU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.86%，过去 24 小时内变动为 +11.07%，过去 7 天内累计变动为 +10.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Penguru（PENGURU）市场信息

市值 $ 31.60K$ 31.60K $ 31.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.60K$ 31.60K $ 31.60K 流通量 850.58M 850.58M 850.58M 总供应量 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Penguru 的当前市值为 $ 31.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PENGURU 的流通量为 850.58M，总供应量是 850576444.953077，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.60K。