penguin wif backpack（WIFBAG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001416 $ 0.00001416 24H最低价 $ 0.00001692 $ 0.00001692 24H最高价 历史最高 $ 0.00079334 最低价 $ 0.00001416 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +2.78% 漲跌幅（7D） -10.32%

penguin wif backpack（WIFBAG）当前实时价格为 $0.00001558。过去 24 小时内，WIFBAG 的交易价格在 $ 0.00001416 至 $ 0.00001692 之间波动，市场活跃度显著。WIFBAG 的历史最高价为 $ 0.00079334，历史最低价为 $ 0.00001416。

从短期表现来看，WIFBAG 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +2.78%，过去 7 天内累计变动为 -10.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

penguin wif backpack（WIFBAG）市场信息

市值 $ 15.58K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 15.58K 流通量 999.84M 总供应量 999,835,049.361859

penguin wif backpack 的当前市值为 $ 15.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WIFBAG 的流通量为 999.84M，总供应量是 999835049.361859，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.58K。