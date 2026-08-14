PELFORT 今日价格

PELFORT (PELF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 PELF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PELF。

PELFORT 目前市值在 $ 65,267 排名第 #-，流通供应量为 10.00B PELF。过去 24 小时内，PELF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00246013，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PELF 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -10.78%。过去一天，总交易量达到 --。

PELFORT（PELF）市场信息

市值 $ 65.27K$ 65.27K $ 65.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 65.27K$ 65.27K $ 65.27K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

PELFORT 的当前市值为 $ 65.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PELF 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 65.27K。