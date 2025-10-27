PEKONG（PEKONG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001279 $ 0.00001279 $ 0.00001279 24H最低价 $ 0.00001331 $ 0.00001331 $ 0.00001331 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001279$ 0.00001279 $ 0.00001279 24H最高价 $ 0.00001331$ 0.00001331 $ 0.00001331 历史最高 $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 最低价 $ 0.00001185$ 0.00001185 $ 0.00001185 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +4.01% 漲跌幅（7D） +5.50% 漲跌幅（7D） +5.50%

PEKONG（PEKONG）当前实时价格为 $0.0000133。过去 24 小时内，PEKONG 的交易价格在 $ 0.00001279 至 $ 0.00001331 之间波动，市场活跃度显著。PEKONG 的历史最高价为 $ 0.00150724，历史最低价为 $ 0.00001185。

从短期表现来看，PEKONG 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +4.01%，过去 7 天内累计变动为 +5.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PEKONG（PEKONG）市场信息

市值 $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 总供应量 999,683,333.370075 999,683,333.370075 999,683,333.370075

PEKONG 的当前市值为 $ 13.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PEKONG 的流通量为 999.68M，总供应量是 999683333.370075，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.29K。