Pege（PEGECOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +7.25% 漲跌幅（7D） +2.39% 漲跌幅（7D） +2.39%

Pege（PEGECOIN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PEGECOIN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PEGECOIN 的历史最高价为 $ 0.00722476，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PEGECOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +7.25%，过去 7 天内累计变动为 +2.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pege（PEGECOIN）市场信息

市值 $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K 流通量 998.68M 998.68M 998.68M 总供应量 998,676,277.335745 998,676,277.335745 998,676,277.335745

Pege 的当前市值为 $ 21.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PEGECOIN 的流通量为 998.68M，总供应量是 998676277.335745，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.73K。