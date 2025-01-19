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Pearl Finance 价格 (PEARL)

USD

Pearl Finance (PEARL) 实时价格图表

$4.67
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-10.00%(1D)

今天 Pearl Finance (PEARL) 的价格

今天 Pearl Finance (PEARL) 的实时价格为 4.67 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PEARL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pearl Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 848.02 USD
- Pearl Finance 当天价格变化为 -10.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Pearl Finance (PEARL) 价格表现 USD

今天内，Pearl Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.519914727764146
在过去30天内，Pearl Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1696368160
在过去60天内，Pearl Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1052314450
在过去90天内，Pearl Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.156910838188943

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.519914727764146-10.02%
30天$ -0.1696368160-3.63%
60天$ -0.1052314450-2.25%
90天$ +0.156910838188943+3.48%

Pearl Finance (PEARL) 价格分析

Pearl Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 4.67
$ 4.67$ 4.67

$ 5.21
$ 5.21$ 5.21

$ 6,302.93
$ 6,302.93$ 6,302.93

-0.04%

-10.02%

-20.52%

Pearl Finance (PEARL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 848.02
$ 848.02$ 848.02

0.00
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什么是Pearl Finance (PEARL)

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Pearl Finance (PEARL) 资源

官网

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1 PEARL 兑换 GBP
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1 PEARL 兑换 USD
$4.67
1 PEARL 兑换 MYR
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165.4581
1 PEARL 兑换 JPY
¥729.7809
1 PEARL 兑换 RUB
478.6283
1 PEARL 兑换 INR
404.3286
1 PEARL 兑换 IDR
Rp76,557.3648
1 PEARL 兑换 PHP
273.4285
1 PEARL 兑换 EGP
￡E.235.368
1 PEARL 兑换 BRL
R$28.487
1 PEARL 兑换 CAD
C$6.7248
1 PEARL 兑换 BDT
567.405
1 PEARL 兑换 NGN
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1 PEARL 兑换 UAH
196.6537
1 PEARL 兑换 VES
Bs252.18
1 PEARL 兑换 PKR
Rs1,301.9026
1 PEARL 兑换 KZT
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1 PEARL 兑换 THB
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1 PEARL 兑换 TWD
NT$153.5963
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1 PEARL 兑换 HKD
HK$36.3326
1 PEARL 兑换 MAD
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