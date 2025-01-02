Peapods Finance 价格 (PEAS)
今天 Peapods Finance (PEAS) 的实时价格为 8.32 USD。目前其市值为 $ 82.82M USD。PEAS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Peapods Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 906.88K USD
- Peapods Finance 当天价格变化为 +3.67%
- 其循环供应量为 9.94M USD
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今天内，Peapods Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.294161。
在过去30天内，Peapods Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0863441280。
在过去60天内，Peapods Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +10.6267100160。
在过去90天内，Peapods Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.356094454251954。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.294161
|+3.67%
|30天
|$ -0.0863441280
|-1.03%
|60天
|$ +10.6267100160
|+127.72%
|90天
|$ +5.356094454251954
|+180.71%
Peapods Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.03%
+3.67%
-2.25%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.
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|1 PEAS 兑换 AUD
A$13.312
|1 PEAS 兑换 GBP
￡6.656
|1 PEAS 兑换 EUR
€7.9872
|1 PEAS 兑换 USD
$8.32
|1 PEAS 兑换 MYR
RM37.1904
|1 PEAS 兑换 TRY
₺293.7792
|1 PEAS 兑换 JPY
¥1,307.072
|1 PEAS 兑换 RUB
₽935.9168
|1 PEAS 兑换 INR
₹713.44
|1 PEAS 兑换 IDR
Rp134,193.5296
|1 PEAS 兑换 PHP
₱481.8112
|1 PEAS 兑换 EGP
￡E.422.3232
|1 PEAS 兑换 BRL
R$51.7504
|1 PEAS 兑换 CAD
C$11.9808
|1 PEAS 兑换 BDT
৳994.24
|1 PEAS 兑换 NGN
₦12,859.3088
|1 PEAS 兑换 UAH
₴350.3552
|1 PEAS 兑换 VES
Bs424.32
|1 PEAS 兑换 PKR
Rs2,318.784
|1 PEAS 兑换 KZT
₸4,367.4176
|1 PEAS 兑换 THB
฿285.0432
|1 PEAS 兑换 TWD
NT$273.5616
|1 PEAS 兑换 CHF
Fr7.488
|1 PEAS 兑换 HKD
HK$64.6464
|1 PEAS 兑换 MAD
.د.م84.1152