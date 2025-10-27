Peak Internet Male Performance（PIMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00115542 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.69% 涨跌幅（1D） +3.11% 漲跌幅（7D） -4.60%

Peak Internet Male Performance（PIMP）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PIMP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PIMP 的历史最高价为 $ 0.00115542，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PIMP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.69%，过去 24 小时内变动为 +3.11%，过去 7 天内累计变动为 -4.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Peak Internet Male Performance（PIMP）市场信息

市值 $ 11.41K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.41K 流通量 999.47M 总供应量 999,472,622.331495

Peak Internet Male Performance 的当前市值为 $ 11.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIMP 的流通量为 999.47M，总供应量是 999472622.331495，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.41K。