pBTC35A 价格 (PBTC35A)
今天 pBTC35A (PBTC35A) 的实时价格为 0.787919 USD。目前其市值为 $ 169.11K USD。PBTC35A 兑换 USD 的价格为实时更新。
pBTC35A 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.76 USD
- pBTC35A 当天价格变化为 +11.74%
- 其循环供应量为 214.60K USD
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今天内，pBTC35A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.082767。
在过去30天内，pBTC35A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1419549538。
在过去60天内，pBTC35A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1062563137。
在过去90天内，pBTC35A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.082767
|+11.74%
|30天
|$ -0.1419549538
|-18.01%
|60天
|$ -0.1062563137
|-13.48%
|90天
|$ 0
|--
pBTC35A 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.16%
+11.74%
-8.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.
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|1 PBTC35A 兑换 AUD
A$1.2606704
|1 PBTC35A 兑换 GBP
￡0.6303352
|1 PBTC35A 兑换 EUR
€0.76428143
|1 PBTC35A 兑换 USD
$0.787919
|1 PBTC35A 兑换 MYR
RM3.52199793
|1 PBTC35A 兑换 TRY
₺27.8135407
|1 PBTC35A 兑换 JPY
¥123.74267895
|1 PBTC35A 兑换 RUB
₽87.44325062
|1 PBTC35A 兑换 INR
₹67.55617506
|1 PBTC35A 兑换 IDR
Rp12,708.36918857
|1 PBTC35A 兑换 PHP
₱45.68354362
|1 PBTC35A 兑换 EGP
￡E.40.00264763
|1 PBTC35A 兑换 BRL
R$4.87721861
|1 PBTC35A 兑换 CAD
C$1.13460336
|1 PBTC35A 兑换 BDT
৳94.1563205
|1 PBTC35A 兑换 NGN
₦1,217.79972721
|1 PBTC35A 兑换 UAH
₴33.17926909
|1 PBTC35A 兑换 VES
Bs40.183869
|1 PBTC35A 兑换 PKR
Rs219.5930253
|1 PBTC35A 兑换 KZT
₸413.60232067
|1 PBTC35A 兑换 THB
฿27.01774251
|1 PBTC35A 兑换 TWD
NT$25.89889753
|1 PBTC35A 兑换 CHF
Fr0.7091271
|1 PBTC35A 兑换 HKD
HK$6.12213063
|1 PBTC35A 兑换 MAD
.د.م7.96586109