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pBTC35A 价格 (PBTC35A)

USD

pBTC35A (PBTC35A) 实时价格图表

$0.787919
$0.787919$0.787919
+11.70%(1D)

今天 pBTC35A (PBTC35A) 的价格

今天 pBTC35A (PBTC35A) 的实时价格为 0.787919 USD。目前其市值为 $ 169.11K USD。PBTC35A 兑换 USD 的价格为实时更新。
pBTC35A 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.76 USD
- pBTC35A 当天价格变化为 +11.74%
- 其循环供应量为 214.60K USD

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pBTC35A (PBTC35A) 价格表现 USD

今天内，pBTC35A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.082767
在过去30天内，pBTC35A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1419549538
在过去60天内，pBTC35A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1062563137
在过去90天内，pBTC35A 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.082767+11.74%
30天$ -0.1419549538-18.01%
60天$ -0.1062563137-13.48%
90天$ 0--

pBTC35A (PBTC35A) 价格分析

pBTC35A 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.704299
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$ 0.789582
$ 0.789582$ 0.789582

$ 216.53
$ 216.53$ 216.53

-0.16%

+11.74%

-8.64%

pBTC35A (PBTC35A) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 169.11K
$ 169.11K$ 169.11K

$ 17.76
$ 17.76$ 17.76

214.60K
214.60K 214.60K

什么是pBTC35A (PBTC35A)

The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.

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pBTC35A (PBTC35A) 资源

官网

大家还在问：关于 pBTC35A (PBTC35A) 的其他问题

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PBTC35A 兑换为当地货币

1 PBTC35A 兑换 AUD
A$1.2606704
1 PBTC35A 兑换 GBP
0.6303352
1 PBTC35A 兑换 EUR
0.76428143
1 PBTC35A 兑换 USD
$0.787919
1 PBTC35A 兑换 MYR
RM3.52199793
1 PBTC35A 兑换 TRY
27.8135407
1 PBTC35A 兑换 JPY
¥123.74267895
1 PBTC35A 兑换 RUB
87.44325062
1 PBTC35A 兑换 INR
67.55617506
1 PBTC35A 兑换 IDR
Rp12,708.36918857
1 PBTC35A 兑换 PHP
45.68354362
1 PBTC35A 兑换 EGP
￡E.40.00264763
1 PBTC35A 兑换 BRL
R$4.87721861
1 PBTC35A 兑换 CAD
C$1.13460336
1 PBTC35A 兑换 BDT
94.1563205
1 PBTC35A 兑换 NGN
1,217.79972721
1 PBTC35A 兑换 UAH
33.17926909
1 PBTC35A 兑换 VES
Bs40.183869
1 PBTC35A 兑换 PKR
Rs219.5930253
1 PBTC35A 兑换 KZT
413.60232067
1 PBTC35A 兑换 THB
฿27.01774251
1 PBTC35A 兑换 TWD
NT$25.89889753
1 PBTC35A 兑换 CHF
Fr0.7091271
1 PBTC35A 兑换 HKD
HK$6.12213063
1 PBTC35A 兑换 MAD
.د.م7.96586109