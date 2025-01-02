今天 pBTC35A (PBTC35A) 的价格

今天 pBTC35A (PBTC35A) 的实时价格为 0.787919 USD。目前其市值为 $ 169.11K USD。PBTC35A 兑换 USD 的价格为实时更新。

pBTC35A 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 17.76 USD

- pBTC35A 当天价格变化为 +11.74%

- 其循环供应量为 214.60K USD

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