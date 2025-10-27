PayFi Strategy Token USDC（PSTUSDC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.055 24H最低价 $ 1.055 24H最高价 历史最高 $ 1.055 最低价 $ 1.032 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +0.12%

PayFi Strategy Token USDC（PSTUSDC）当前实时价格为 $1.055。过去 24 小时内，PSTUSDC 的交易价格在 $ 1.055 至 $ 1.055 之间波动，市场活跃度显著。PSTUSDC 的历史最高价为 $ 1.055，历史最低价为 $ 1.032。

从短期表现来看，PSTUSDC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -0.00%，过去 7 天内累计变动为 +0.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PayFi Strategy Token USDC（PSTUSDC）市场信息

市值 $ 116.47M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 116.47M 流通量 110.41M 总供应量 110,410,130.647637

PayFi Strategy Token USDC 的当前市值为 $ 116.47M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PSTUSDC 的流通量为 110.41M，总供应量是 110410130.647637，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 116.47M。