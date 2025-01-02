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Paycoin 价格 (PCI)

USD

Paycoin (PCI) 实时价格图表

$0.088481
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+2.70%(1D)

今天 Paycoin (PCI) 的价格

今天 Paycoin (PCI) 的实时价格为 0.088484 USD。目前其市值为 $ 90.46M USD。PCI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paycoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 616.97K USD
- Paycoin 当天价格变化为 +2.75%
- 其循环供应量为 1.02B USD

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Paycoin (PCI) 价格表现 USD

今天内，Paycoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00237073
在过去30天内，Paycoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0211568252
在过去60天内，Paycoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0085328837
在过去90天内，Paycoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01146559372802033

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00237073+2.75%
30天$ -0.0211568252-23.91%
60天$ +0.0085328837+9.64%
90天$ -0.01146559372802033-11.47%

Paycoin (PCI) 价格分析

Paycoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.085847
$ 0.085847$ 0.085847

$ 0.088922
$ 0.088922$ 0.088922

$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

-0.06%

+2.75%

-3.85%

Paycoin (PCI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 90.46M
$ 90.46M$ 90.46M

$ 616.97K
$ 616.97K$ 616.97K

1.02B
1.02B 1.02B

什么是Paycoin (PCI)

We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.

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Paycoin (PCI) 资源

官网

大家还在问：关于 Paycoin (PCI) 的其他问题

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PCI 兑换为当地货币

1 PCI 兑换 AUD
A$0.1415744
1 PCI 兑换 GBP
0.0707872
1 PCI 兑换 EUR
0.08494464
1 PCI 兑换 USD
$0.088484
1 PCI 兑换 MYR
RM0.39552348
1 PCI 兑换 TRY
3.12437004
1 PCI 兑换 JPY
¥13.9008364
1 PCI 兑换 RUB
9.95356516
1 PCI 兑换 INR
7.587503
1 PCI 兑换 IDR
Rp1,427.16109052
1 PCI 兑换 PHP
5.12410844
1 PCI 兑换 EGP
￡E.4.49144784
1 PCI 兑换 BRL
R$0.55037048
1 PCI 兑换 CAD
C$0.12741696
1 PCI 兑换 BDT
10.573838
1 PCI 兑换 NGN
136.75998556
1 PCI 兑换 UAH
3.72606124
1 PCI 兑换 VES
Bs4.512684
1 PCI 兑换 PKR
Rs24.6604908
1 PCI 兑换 KZT
46.44790612
1 PCI 兑换 THB
฿3.03146184
1 PCI 兑换 TWD
NT$2.90935392
1 PCI 兑换 CHF
Fr0.0796356
1 PCI 兑换 HKD
HK$0.68752068
1 PCI 兑换 MAD
.د.م0.89457324