Paycoin 价格 (PCI)
今天 Paycoin (PCI) 的实时价格为 0.088484 USD。目前其市值为 $ 90.46M USD。PCI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paycoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 616.97K USD
- Paycoin 当天价格变化为 +2.75%
- 其循环供应量为 1.02B USD
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今天内，Paycoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00237073。
在过去30天内，Paycoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0211568252。
在过去60天内，Paycoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0085328837。
在过去90天内，Paycoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01146559372802033。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00237073
|+2.75%
|30天
|$ -0.0211568252
|-23.91%
|60天
|$ +0.0085328837
|+9.64%
|90天
|$ -0.01146559372802033
|-11.47%
Paycoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.06%
+2.75%
-3.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.
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|1 PCI 兑换 AUD
A$0.1415744
|1 PCI 兑换 GBP
￡0.0707872
|1 PCI 兑换 EUR
€0.08494464
|1 PCI 兑换 USD
$0.088484
|1 PCI 兑换 MYR
RM0.39552348
|1 PCI 兑换 TRY
₺3.12437004
|1 PCI 兑换 JPY
¥13.9008364
|1 PCI 兑换 RUB
₽9.95356516
|1 PCI 兑换 INR
₹7.587503
|1 PCI 兑换 IDR
Rp1,427.16109052
|1 PCI 兑换 PHP
₱5.12410844
|1 PCI 兑换 EGP
￡E.4.49144784
|1 PCI 兑换 BRL
R$0.55037048
|1 PCI 兑换 CAD
C$0.12741696
|1 PCI 兑换 BDT
৳10.573838
|1 PCI 兑换 NGN
₦136.75998556
|1 PCI 兑换 UAH
₴3.72606124
|1 PCI 兑换 VES
Bs4.512684
|1 PCI 兑换 PKR
Rs24.6604908
|1 PCI 兑换 KZT
₸46.44790612
|1 PCI 兑换 THB
฿3.03146184
|1 PCI 兑换 TWD
NT$2.90935392
|1 PCI 兑换 CHF
Fr0.0796356
|1 PCI 兑换 HKD
HK$0.68752068
|1 PCI 兑换 MAD
.د.م0.89457324