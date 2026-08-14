Pawtato 今日价格

Pawtato (TATO) 今日实时价格为 $ 0,00503713，过去 24 小时内变化了 3,17%。当前 TATO 兑 USD 的汇率为 $ 0,00503713 每 TATO。

Pawtato 目前市值在 $ 1.449.204 排名第 #-，流通供应量为 287,71M TATO。过去 24 小时内，TATO 的交易价格在 $ 0,0049963（低点）和 $ 0,00522145（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,0261268，而历史最低价为 $ 0,00107938。

短期表现方面，TATO 在过去一小时内波动了 +0,31%，过去7 天内波动了 -17,81%。过去一天，总交易量达到 $ 944,74。

Pawtato（TATO）市场信息

市值 $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M 成交量（24H） $ 944,74$ 944,74 $ 944,74 完全稀释市值 $ 4,98M$ 4,98M $ 4,98M 流通量 287,71M 287,71M 287,71M 总供应量 988.358.954,8650335 988.358.954,8650335 988.358.954,8650335

Pawtato 的当前市值为 $ 1,45M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 944,74。TATO 的流通量为 287,71M，总供应量是 988358954.8650335，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4,98M。