Party（PARTY）代币经济学 深入了解 Party（PARTY），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

Party（PARTY）信息 $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. 币种官网： https://btc.fun/details 现在就购买 PARTY！

Party（PARTY）代币经济学和价格数据分析 快速了解 Party（PARTY）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M 总供应量： $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B 流通量： $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (完全稀释估值)： $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M 最高价： $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 最低价： $ 0 $ 0 $ 0 当前价格： $ 0.00086067 $ 0.00086067 $ 0.00086067 了解更多 Party（PARTY）价格

Party（PARTY）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Party（PARTY）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 PARTY 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： PARTY 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 PARTY 代币经济模型的功能，赶快查看 PARTY 代币的实时价格吧！

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