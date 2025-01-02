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Particle Trade 价格 (PTC)

USD

Particle Trade (PTC) 实时价格图表

$0.02547331
$0.02547331$0.02547331
+2.20%(1D)

今天 Particle Trade (PTC) 的价格

今天 Particle Trade (PTC) 的实时价格为 0.02547331 USD。目前其市值为 $ 509.65K USD。PTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Particle Trade 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 78.60K USD
- Particle Trade 当天价格变化为 +2.24%
- 其循环供应量为 20.00M USD

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Particle Trade (PTC) 价格表现 USD

今天内，Particle Trade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00055692
在过去30天内，Particle Trade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013718549
在过去60天内，Particle Trade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0074656973
在过去90天内，Particle Trade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003098317583859907

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00055692+2.24%
30天$ -0.0013718549-5.38%
60天$ +0.0074656973+29.31%
90天$ -0.003098317583859907-10.84%

Particle Trade (PTC) 价格分析

Particle Trade 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02371593
$ 0.02371593$ 0.02371593

$ 0.027535
$ 0.027535$ 0.027535

$ 0.12126
$ 0.12126$ 0.12126

+1.71%

+2.24%

+14.94%

Particle Trade (PTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 509.65K
$ 509.65K$ 509.65K

$ 78.60K
$ 78.60K$ 78.60K

20.00M
20.00M 20.00M

什么是Particle Trade (PTC)

Particle is an ecosystem of liquidity restaking protocols that enable permissionless leverage trading and interest rate swaps.

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Particle Trade (PTC) 资源

官网

大家还在问：关于 Particle Trade (PTC) 的其他问题

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PTC 兑换为当地货币

1 PTC 兑换 AUD
A$0.040757296
1 PTC 兑换 GBP
0.020378648
1 PTC 兑换 EUR
0.0244543776
1 PTC 兑换 USD
$0.02547331
1 PTC 兑换 MYR
RM0.1138656957
1 PTC 兑换 TRY
0.8994625761
1 PTC 兑换 JPY
¥4.001857001
1 PTC 兑换 RUB
2.8654926419
1 PTC 兑换 INR
2.1843363325
1 PTC 兑换 IDR
Rp410.8597811893
1 PTC 兑换 PHP
1.4751593821
1 PTC 兑换 EGP
￡E.1.2930252156
1 PTC 兑换 BRL
R$0.1584439882
1 PTC 兑换 CAD
C$0.0366815664
1 PTC 兑换 BDT
3.044060545
1 PTC 兑换 NGN
39.3712932029
1 PTC 兑换 UAH
1.0726810841
1 PTC 兑换 VES
Bs1.29913881
1 PTC 兑换 PKR
Rs7.099411497
1 PTC 兑换 KZT
13.3717046183
1 PTC 兑换 THB
฿0.8727156006
1 PTC 兑换 TWD
NT$0.8375624328
1 PTC 兑换 CHF
Fr0.022925979
1 PTC 兑换 HKD
HK$0.1979276187
1 PTC 兑换 MAD
.د.م0.2575351641