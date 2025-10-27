PARSIQ（PRQ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00497291 $ 0.00497291 $ 0.00497291 24H最低价 $ 0.00559518 $ 0.00559518 $ 0.00559518 24H最高价 24H最低价 $ 0.00497291$ 0.00497291 $ 0.00497291 24H最高价 $ 0.00559518$ 0.00559518 $ 0.00559518 历史最高 $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 最低价 $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 涨跌幅（1H） -0.04% 涨跌幅（1D） -6.90% 漲跌幅（7D） +2.24% 漲跌幅（7D） +2.24%

PARSIQ（PRQ）当前实时价格为 $0.00512221。过去 24 小时内，PRQ 的交易价格在 $ 0.00497291 至 $ 0.00559518 之间波动，市场活跃度显著。PRQ 的历史最高价为 $ 2.62，历史最低价为 $ 0.0018575。

从短期表现来看，PRQ 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.04%，过去 24 小时内变动为 -6.90%，过去 7 天内累计变动为 +2.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PARSIQ（PRQ）市场信息

市值 $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 流通量 292.76M 292.76M 292.76M 总供应量 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

PARSIQ 的当前市值为 $ 1.50M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PRQ 的流通量为 292.76M，总供应量是 310256872.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.59M。