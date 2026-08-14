Parquet 今日价格

Parquet (PARQ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.93%。当前 PARQ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PARQ。

Parquet 目前市值在 $ 24,754 排名第 #-，流通供应量为 881.36M PARQ。过去 24 小时内，PARQ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00220754，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PARQ 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -1.86%。过去一天，总交易量达到 --。

Parquet（PARQ）市场信息

市值 $ 24.75K$ 24.75K $ 24.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K 流通量 881.36M 881.36M 881.36M 总供应量 999,972,646.06546 999,972,646.06546 999,972,646.06546

Parquet 的当前市值为 $ 24.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PARQ 的流通量为 881.36M，总供应量是 999972646.06546，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.09K。