Paribus 今日价格

Paribus (PBX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 PBX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PBX。

Paribus 目前市值在 $ 16,507.14 排名第 #-，流通供应量为 7.94B PBX。过去 24 小时内，PBX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04194925，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PBX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.51%。过去一天，总交易量达到 --。

Paribus（PBX）市场信息

市值 $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19,293,332,815.09T$ 19,293,332,815.09T $ 19,293,332,815.09T 流通量 7.94B 7.94B 7.94B 总供应量 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747

Paribus 的当前市值为 $ 16.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PBX 的流通量为 7.94B，总供应量是 9282289336.283747，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19,293,332,815.09T。