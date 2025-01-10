Paribu Net 价格 (PRB)
今天 Paribu Net (PRB) 的实时价格为 0.339994 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PRB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paribu Net 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 160.91K USD
- Paribu Net 当天价格变化为 +2.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Paribu Net 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00798344。
在过去30天内，Paribu Net 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0468963924。
在过去60天内，Paribu Net 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0105066985。
在过去90天内，Paribu Net 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01921129345441306。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00798344
|+2.40%
|30天
|$ -0.0468963924
|-13.79%
|60天
|$ -0.0105066985
|-3.09%
|90天
|$ +0.01921129345441306
|+5.99%
Paribu Net 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.57%
+2.40%
-6.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Paribu Net is a fast, secure, robust and scalable blockchain. On average, a block is generated in Paribu Net every five seconds. Maximum block size is 90 million GAS and the current structure supports a maximum of 857 transactions per second. Paribu Net developed its consensus mechanism by combining Delegate Proof of Stake (dPoS) and Proof of Authority (PoA) algorithms, called Bouleuterion Consensus. PRB is a native token of Paribu Net. It can be used to pay transaction fees and it will be used in staking, governance and validator application. The holders of PRB will be able to stake on Paribu Net in 2022. Paribu Net focused on GameFi, NFTs, DeFi and d'Apps. Paribu Net is being supported by Paribu. Paribu is the leading exchange of Turkey thanks to 5,5 million users in Turkey.
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|1 PRB 兑换 AUD
A$0.55079028
|1 PRB 兑换 GBP
￡0.27539514
|1 PRB 兑换 EUR
€0.32979418
|1 PRB 兑换 USD
$0.339994
|1 PRB 兑换 MYR
RM1.52657306
|1 PRB 兑换 TRY
₺12.03918754
|1 PRB 兑换 JPY
¥53.50825572
|1 PRB 兑换 RUB
₽34.76098656
|1 PRB 兑换 INR
₹29.27008346
|1 PRB 兑换 IDR
Rp5,483.77342582
|1 PRB 兑换 PHP
₱19.91344858
|1 PRB 兑换 EGP
￡E.17.19009664
|1 PRB 兑换 BRL
R$2.0739634
|1 PRB 兑换 CAD
C$0.48959136
|1 PRB 兑换 BDT
৳41.47246812
|1 PRB 兑换 NGN
₦527.11989772
|1 PRB 兑换 UAH
₴14.37494632
|1 PRB 兑换 VES
Bs18.019682
|1 PRB 兑换 PKR
Rs94.67812918
|1 PRB 兑换 KZT
₸179.4148338
|1 PRB 兑换 THB
฿11.77059228
|1 PRB 兑换 TWD
NT$11.22660188
|1 PRB 兑换 CHF
Fr0.30939454
|1 PRB 兑换 HKD
HK$2.64515332
|1 PRB 兑换 MAD
.د.م3.41353976