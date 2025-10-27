Pareto Staked USP（SUSP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 24H最低价 $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 24H最高价 24H最低价 $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 24H最高价 $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 历史最高 $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 最低价 $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.12% 漲跌幅（7D） +0.12%

Pareto Staked USP（SUSP）当前实时价格为 $1.044。过去 24 小时内，SUSP 的交易价格在 $ 1.044 至 $ 1.044 之间波动，市场活跃度显著。SUSP 的历史最高价为 $ 1.044，历史最低价为 $ 1.012。

从短期表现来看，SUSP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +0.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pareto Staked USP（SUSP）市场信息

市值 $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M 流通量 6.44M 6.44M 6.44M 总供应量 6,440,270.010413965 6,440,270.010413965 6,440,270.010413965

Pareto Staked USP 的当前市值为 $ 6.73M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SUSP 的流通量为 6.44M，总供应量是 6440270.010413965，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.73M。