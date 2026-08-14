ParaSwap 今日价格

ParaSwap (PSP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.34%。当前 PSP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PSP。

ParaSwap 目前市值在 $ 916,057 排名第 #-，流通供应量为 1.09B PSP。过去 24 小时内，PSP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.1，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PSP 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 -2.62%。过去一天，总交易量达到 $ 11.18。

ParaSwap（PSP）市场信息

市值 $ 916.06K$ 916.06K $ 916.06K 成交量（24H） $ 11.18$ 11.18 $ 11.18 完全稀释市值 $ 916.06K$ 916.06K $ 916.06K 流通量 1.09B 1.09B 1.09B 总供应量 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972

ParaSwap 的当前市值为 $ 916.06K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.18。PSP 的流通量为 1.09B，总供应量是 970704673.2369972，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 916.06K。