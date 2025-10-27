Paragon Tweaks（PRGN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +11.26% 涨跌幅（1D） +37.42% 漲跌幅（7D） +35.95% 漲跌幅（7D） +35.95%

Paragon Tweaks（PRGN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PRGN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PRGN 的历史最高价为 $ 0.00183169，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PRGN 在过去 1 小时内的价格变动为 +11.26%，过去 24 小时内变动为 +37.42%，过去 7 天内累计变动为 +35.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Paragon Tweaks（PRGN）市场信息

市值 $ 626.98K$ 626.98K $ 626.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 626.98K$ 626.98K $ 626.98K 流通量 968.28M 968.28M 968.28M 总供应量 968,281,169.6502876 968,281,169.6502876 968,281,169.6502876

Paragon Tweaks 的当前市值为 $ 626.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PRGN 的流通量为 968.28M，总供应量是 968281169.6502876，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 626.98K。