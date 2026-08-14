Paradise Tycoon 今日价格

Paradise Tycoon (MOANI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.43%。当前 MOANI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOANI。

Paradise Tycoon 目前市值在 $ 70,877 排名第 #-，流通供应量为 1.45B MOANI。过去 24 小时内，MOANI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00371014，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOANI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.46%。过去一天，总交易量达到 --。

Paradise Tycoon（MOANI）市场信息

市值 $ 70.88K$ 70.88K $ 70.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 176.47K$ 176.47K $ 176.47K 流通量 1.45B 1.45B 1.45B 总供应量 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0

Paradise Tycoon 的当前市值为 $ 70.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOANI 的流通量为 1.45B，总供应量是 5989999931.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 176.47K。