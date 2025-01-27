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Paper 价格 (PAPER)

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Paper (PAPER) 实时价格图表

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今天 Paper (PAPER) 的价格

今天 Paper (PAPER) 的实时价格为 0.00437014 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PAPER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paper 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.08 USD
- Paper 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Paper (PAPER) 价格表现 USD

今天内，Paper 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Paper 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003476752
在过去60天内，Paper 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013421691
在过去90天内，Paper 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019323690128752655

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0003476752+7.96%
60天$ -0.0013421691-30.71%
90天$ -0.0019323690128752655-30.66%

Paper (PAPER) 价格分析

Paper 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 16.53
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+11.24%

Paper (PAPER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 21.08
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什么是Paper (PAPER)

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Paper (PAPER) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Paper (PAPER) 的其他问题

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PAPER 兑换为当地货币

1 PAPER 兑换 AUD
A$0.0069048212
1 PAPER 兑换 GBP
0.003496112
1 PAPER 兑换 EUR
0.004151633
1 PAPER 兑换 USD
$0.00437014
1 PAPER 兑换 MYR
RM0.0191849146
1 PAPER 兑换 TRY
0.1558391924
1 PAPER 兑换 JPY
¥0.6807804092
1 PAPER 兑换 RUB
0.428929241
1 PAPER 兑换 INR
0.376706068
1 PAPER 兑换 IDR
Rp70.4861191642
1 PAPER 兑换 PHP
0.2546480578
1 PAPER 兑换 EGP
￡E.0.2203424588
1 PAPER 兑换 BRL
R$0.0258275274
1 PAPER 兑换 CAD
C$0.0062493002
1 PAPER 兑换 BDT
0.5319334408
1 PAPER 兑换 NGN
6.8070611682
1 PAPER 兑换 UAH
0.1828029562
1 PAPER 兑换 VES
Bs0.24472784
1 PAPER 兑换 PKR
Rs1.2159477536
1 PAPER 兑换 KZT
2.2596245884
1 PAPER 兑换 THB
฿0.1472300166
1 PAPER 兑换 TWD
NT$0.1430783836
1 PAPER 兑换 CHF
Fr0.003933126
1 PAPER 兑换 HKD
HK$0.0339996892
1 PAPER 兑换 MAD
.د.م0.0435265944