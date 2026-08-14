Panther AI 今日价格

Panther AI (PAI) 今日实时价格为 $ 0.00450676，过去 24 小时内变化了 1.16%。当前 PAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00450676 每 PAI。

Panther AI 目前市值在 $ 643,729 排名第 #-，流通供应量为 278.87M PAI。过去 24 小时内，PAI 的交易价格在 $ 0.00445169（低点）和 $ 0.0045728（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.174693，而历史最低价为 $ 0.00364663。

短期表现方面，PAI 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +2.20%。过去一天，总交易量达到 $ 343.34。

Panther AI（PAI）市场信息

市值 $ 643.73K$ 643.73K $ 643.73K 成交量（24H） $ 343.34$ 343.34 $ 343.34 完全稀释市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 流通量 278.87M 278.87M 278.87M 总供应量 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

Panther AI 的当前市值为 $ 643.73K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 343.34。PAI 的流通量为 278.87M，总供应量是 475000004.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.14M。