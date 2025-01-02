PanoVerse 价格 (PANO)
今天 PanoVerse (PANO) 的实时价格为 0.062524 USD。目前其市值为 $ 1.75M USD。PANO 兑换 USD 的价格为实时更新。
PanoVerse 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.68K USD
- PanoVerse 当天价格变化为 -10.58%
- 其循环供应量为 28.00M USD
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今天内，PanoVerse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00739860374540924。
在过去30天内，PanoVerse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000079280。
在过去60天内，PanoVerse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0500193875。
在过去90天内，PanoVerse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.012844388208514326。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00739860374540924
|-10.58%
|30天
|$ -0.0000079280
|-0.01%
|60天
|$ +0.0500193875
|+80.00%
|90天
|$ +0.012844388208514326
|+25.85%
PanoVerse 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.90%
-10.58%
-2.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.
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|1 PANO 兑换 AUD
A$0.1000384
|1 PANO 兑换 GBP
￡0.0500192
|1 PANO 兑换 EUR
€0.06002304
|1 PANO 兑换 USD
$0.062524
|1 PANO 兑换 MYR
RM0.27948228
|1 PANO 兑换 TRY
₺2.20772244
|1 PANO 兑换 JPY
¥9.82439612
|1 PANO 兑换 RUB
₽7.03332476
|1 PANO 兑换 INR
₹5.361433
|1 PANO 兑换 IDR
Rp1,008.45147172
|1 PANO 兑换 PHP
₱3.62076484
|1 PANO 兑换 EGP
￡E.3.173093
|1 PANO 兑换 BRL
R$0.38827404
|1 PANO 兑换 CAD
C$0.09003456
|1 PANO 兑换 BDT
৳7.471618
|1 PANO 兑换 NGN
₦96.63646916
|1 PANO 兑换 UAH
₴2.63288564
|1 PANO 兑换 VES
Bs3.188724
|1 PANO 兑换 PKR
Rs17.4254388
|1 PANO 兑换 KZT
₸32.82072332
|1 PANO 兑换 THB
฿2.14207224
|1 PANO 兑换 TWD
NT$2.05641436
|1 PANO 兑换 CHF
Fr0.0562716
|1 PANO 兑换 HKD
HK$0.48581148
|1 PANO 兑换 MAD
.د.م0.63211764