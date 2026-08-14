Pandu Pandas 今日价格

Pandu Pandas (PANDU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.05%。当前 PANDU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PANDU。

Pandu Pandas 目前市值在 $ 81,273 排名第 #-，流通供应量为 670.20M PANDU。过去 24 小时内，PANDU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00264573，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PANDU 在过去一小时内波动了 +0.80%，过去7 天内波动了 -5.46%。过去一天，总交易量达到 $ 3.22K。

Pandu Pandas（PANDU）市场信息

市值 $ 81.27K$ 81.27K $ 81.27K 成交量（24H） $ 3.22K$ 3.22K $ 3.22K 完全稀释市值 $ 81.27K$ 81.27K $ 81.27K 流通量 670.20M 670.20M 670.20M 总供应量 670,197,627.948259 670,197,627.948259 670,197,627.948259

Pandu Pandas 的当前市值为 $ 81.27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.22K。PANDU 的流通量为 670.20M，总供应量是 670197627.948259，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 81.27K。