Pandora 价格 (PANDORA)
今天 Pandora (PANDORA) 的实时价格为 1,825.91 USD。目前其市值为 $ 18.25M USD。PANDORA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pandora 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.07M USD
- Pandora 当天价格变化为 +4.96%
- 其循环供应量为 10.00K USD
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今天内，Pandora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +86.21。
在过去30天内，Pandora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -303.9638024750。
在过去60天内，Pandora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +599.2333518940。
在过去90天内，Pandora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +510.3556270686078。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +86.21
|+4.96%
|30天
|$ -303.9638024750
|-16.64%
|60天
|$ +599.2333518940
|+32.82%
|90天
|$ +510.3556270686078
|+38.79%
Pandora 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.13%
+4.96%
-0.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Pandora is the first ERC404, an experimental mixed ERC20 / ERC721 implementation with native liquidity and fractionalization for non-fungible tokens. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.
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|1 PANDORA 兑换 AUD
A$2,921.456
|1 PANDORA 兑换 GBP
￡1,460.728
|1 PANDORA 兑换 EUR
€1,752.8736
|1 PANDORA 兑换 USD
$1,825.91
|1 PANDORA 兑换 MYR
RM8,161.8177
|1 PANDORA 兑换 TRY
₺64,472.8821
|1 PANDORA 兑换 JPY
¥286,905.2383
|1 PANDORA 兑换 RUB
₽205,396.6159
|1 PANDORA 兑换 INR
₹156,571.7825
|1 PANDORA 兑换 IDR
Rp29,450,157.1673
|1 PANDORA 兑换 PHP
₱105,738.4481
|1 PANDORA 兑换 EGP
￡E.92,664.9325
|1 PANDORA 兑换 BRL
R$11,338.9011
|1 PANDORA 兑换 CAD
C$2,629.3104
|1 PANDORA 兑换 BDT
৳218,196.245
|1 PANDORA 兑换 NGN
₦2,822,108.2369
|1 PANDORA 兑换 UAH
₴76,889.0701
|1 PANDORA 兑换 VES
Bs93,121.41
|1 PANDORA 兑换 PKR
Rs508,881.117
|1 PANDORA 兑换 KZT
₸958,474.9363
|1 PANDORA 兑换 THB
฿62,555.6766
|1 PANDORA 兑换 TWD
NT$60,054.1799
|1 PANDORA 兑换 CHF
Fr1,643.319
|1 PANDORA 兑换 HKD
HK$14,187.3207
|1 PANDORA 兑换 MAD
.د.م18,459.9501