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Pandora 价格 (PANDORA)

USD

Pandora (PANDORA) 实时价格图表

$1,825.92
$1,825.92$1,825.92
+4.90%(1D)

今天 Pandora (PANDORA) 的价格

今天 Pandora (PANDORA) 的实时价格为 1,825.91 USD。目前其市值为 $ 18.25M USD。PANDORA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pandora 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.07M USD
- Pandora 当天价格变化为 +4.96%
- 其循环供应量为 10.00K USD

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Pandora (PANDORA) 价格表现 USD

今天内，Pandora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +86.21
在过去30天内，Pandora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -303.9638024750
在过去60天内，Pandora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +599.2333518940
在过去90天内，Pandora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +510.3556270686078

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +86.21+4.96%
30天$ -303.9638024750-16.64%
60天$ +599.2333518940+32.82%
90天$ +510.3556270686078+38.79%

Pandora (PANDORA) 价格分析

Pandora 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1,718.31
$ 1,718.31$ 1,718.31

$ 1,828.9
$ 1,828.9$ 1,828.9

$ 32,494
$ 32,494$ 32,494

-0.13%

+4.96%

-0.31%

Pandora (PANDORA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 18.25M
$ 18.25M$ 18.25M

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

10.00K
10.00K 10.00K

什么是Pandora (PANDORA)

Pandora is the first ERC404, an experimental mixed ERC20 / ERC721 implementation with native liquidity and fractionalization for non-fungible tokens. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

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Pandora (PANDORA) 资源

官网

大家还在问：关于 Pandora (PANDORA) 的其他问题

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PANDORA 兑换为当地货币

1 PANDORA 兑换 AUD
A$2,921.456
1 PANDORA 兑换 GBP
1,460.728
1 PANDORA 兑换 EUR
1,752.8736
1 PANDORA 兑换 USD
$1,825.91
1 PANDORA 兑换 MYR
RM8,161.8177
1 PANDORA 兑换 TRY
64,472.8821
1 PANDORA 兑换 JPY
¥286,905.2383
1 PANDORA 兑换 RUB
205,396.6159
1 PANDORA 兑换 INR
156,571.7825
1 PANDORA 兑换 IDR
Rp29,450,157.1673
1 PANDORA 兑换 PHP
105,738.4481
1 PANDORA 兑换 EGP
￡E.92,664.9325
1 PANDORA 兑换 BRL
R$11,338.9011
1 PANDORA 兑换 CAD
C$2,629.3104
1 PANDORA 兑换 BDT
218,196.245
1 PANDORA 兑换 NGN
2,822,108.2369
1 PANDORA 兑换 UAH
76,889.0701
1 PANDORA 兑换 VES
Bs93,121.41
1 PANDORA 兑换 PKR
Rs508,881.117
1 PANDORA 兑换 KZT
958,474.9363
1 PANDORA 兑换 THB
฿62,555.6766
1 PANDORA 兑换 TWD
NT$60,054.1799
1 PANDORA 兑换 CHF
Fr1,643.319
1 PANDORA 兑换 HKD
HK$14,187.3207
1 PANDORA 兑换 MAD
.د.م18,459.9501