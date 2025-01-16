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Pandemic Diamond 价格 (PMD)

USD

Pandemic Diamond (PMD) 实时价格图表

$0.00078722
$0.00078722$0.00078722
-0.80%(1D)

今天 Pandemic Diamond (PMD) 的价格

今天 Pandemic Diamond (PMD) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 70.43K USD。PMD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pandemic Diamond 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.89K USD
- Pandemic Diamond 当天价格变化为 -0.80%
- 其循环供应量为 89.47M USD

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Pandemic Diamond (PMD) 价格表现 USD

今天内，Pandemic Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Pandemic Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Pandemic Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Pandemic Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.80%
30天$ 0+9.74%
60天$ 0+159.52%
90天$ 0--

Pandemic Diamond (PMD) 价格分析

Pandemic Diamond 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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-15.58%

Pandemic Diamond (PMD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 70.43K
$ 70.43K$ 70.43K

$ 2.89K
$ 2.89K$ 2.89K

89.47M
89.47M 89.47M

什么是Pandemic Diamond (PMD)

Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.

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Pandemic Diamond (PMD) 资源

白皮书
官网

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