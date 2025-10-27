Pancake Bunny（BUNNY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03554501 $ 0.03554501 $ 0.03554501 24H最低价 $ 0.03702123 $ 0.03702123 $ 0.03702123 24H最高价 24H最低价 $ 0.03554501$ 0.03554501 $ 0.03554501 24H最高价 $ 0.03702123$ 0.03702123 $ 0.03702123 历史最高 $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 最低价 $ 0.03211505$ 0.03211505 $ 0.03211505 涨跌幅（1H） -0.43% 涨跌幅（1D） +3.06% 漲跌幅（7D） -0.09% 漲跌幅（7D） -0.09%

Pancake Bunny（BUNNY）当前实时价格为 $0.03671324。过去 24 小时内，BUNNY 的交易价格在 $ 0.03554501 至 $ 0.03702123 之间波动，市场活跃度显著。BUNNY 的历史最高价为 $ 512.75，历史最低价为 $ 0.03211505。

从短期表现来看，BUNNY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.43%，过去 24 小时内变动为 +3.06%，过去 7 天内累计变动为 -0.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pancake Bunny（BUNNY）市场信息

市值 $ 18.75K$ 18.75K $ 18.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 561.22K$ 561.22K $ 561.22K 流通量 510.23K 510.23K 510.23K 总供应量 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

Pancake Bunny 的当前市值为 $ 18.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUNNY 的流通量为 510.23K，总供应量是 15274247.51454069，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 561.22K。