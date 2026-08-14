Palm Economy 今日价格

Palm Economy (PALM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.89%。当前 PALM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PALM。

Palm Economy 目前市值在 $ 1,240,239 排名第 #-，流通供应量为 11.57B PALM。过去 24 小时内，PALM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00273997，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PALM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -12.14%。过去一天，总交易量达到 $ 62.71。

Palm Economy（PALM）市场信息

市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 成交量（24H） $ 62.71$ 62.71 $ 62.71 完全稀释市值 $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M 流通量 11.57B 11.57B 11.57B 总供应量 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Palm Economy 的当前市值为 $ 1.24M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.71。PALM 的流通量为 11.57B，总供应量是 50000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.36M。