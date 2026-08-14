Palantir xStock 今日价格

Palantir xStock (PLTRX) 今日实时价格为 $ 176.66，过去 24 小时内变化了 3.91%。当前 PLTRX 兑 USD 的汇率为 $ 176.66 每 PLTRX。

Palantir xStock 目前市值在 $ 2,280,767 排名第 #-，流通供应量为 12.91K PLTRX。过去 24 小时内，PLTRX 的交易价格在 $ 169.26（低点）和 $ 179.35（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 198.36，而历史最低价为 $ 106.21。

短期表现方面，PLTRX 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 +14.50%。过去一天，总交易量达到 $ 51.61K。

Palantir xStock（PLTRX）市场信息

市值 $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M 成交量（24H） $ 51.61K$ 51.61K $ 51.61K 完全稀释市值 $ 168.83M$ 168.83M $ 168.83M 流通量 12.91K 12.91K 12.91K 总供应量 955,709.7100878359 955,709.7100878359 955,709.7100878359

Palantir xStock 的当前市值为 $ 2.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.61K。PLTRX 的流通量为 12.91K，总供应量是 955709.7100878359，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 168.83M。