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Palantir Tokenized Stock Defichain 价格 (DPLTR)

USD

Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 实时价格图表

$2.48
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-4.50%(1D)

今天 Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 的价格

今天 Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 的实时价格为 2.48 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DPLTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Palantir Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.34 USD
- Palantir Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 -4.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 价格表现 USD

今天内，Palantir Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.117712748479832
在过去30天内，Palantir Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6085716640
在过去60天内，Palantir Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1199367680
在过去90天内，Palantir Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.309025962299952

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.117712748479832-4.53%
30天$ -0.6085716640-24.53%
60天$ +0.1199367680+4.84%
90天$ -1.309025962299952-34.54%

Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 价格分析

Palantir Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

$ 2.59
$ 2.59$ 2.59

$ 38.27
$ 38.27$ 38.27

-1.50%

-4.53%

-37.39%

Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.34
$ 12.34$ 12.34

0.00
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什么是Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

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Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) 资源

官网

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DPLTR 兑换为当地货币

1 DPLTR 兑换 AUD
A$4.0176
1 DPLTR 兑换 GBP
2.0088
1 DPLTR 兑换 EUR
2.4056
1 DPLTR 兑换 USD
$2.48
1 DPLTR 兑换 MYR
RM11.1352
1 DPLTR 兑换 TRY
87.8168
1 DPLTR 兑换 JPY
¥390.3024
1 DPLTR 兑换 RUB
253.5552
1 DPLTR 兑换 INR
213.5032
1 DPLTR 兑换 IDR
Rp39,999.9944
1 DPLTR 兑换 PHP
145.2536
1 DPLTR 兑换 EGP
￡E.125.3888
1 DPLTR 兑换 BRL
R$15.128
1 DPLTR 兑换 CAD
C$3.5712
1 DPLTR 兑换 BDT
302.5104
1 DPLTR 兑换 NGN
3,844.9424
1 DPLTR 兑换 UAH
104.8544
1 DPLTR 兑换 VES
Bs131.44
1 DPLTR 兑换 PKR
Rs690.6056
1 DPLTR 兑换 KZT
1,308.696
1 DPLTR 兑换 THB
฿85.8576
1 DPLTR 兑换 TWD
NT$81.8896
1 DPLTR 兑换 CHF
Fr2.2568
1 DPLTR 兑换 HKD
HK$19.2944
1 DPLTR 兑换 MAD
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