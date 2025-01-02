Paladin 价格 (PAL)
今天 Paladin (PAL) 的实时价格为 0.139015 USD。目前其市值为 $ 3.12M USD。PAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paladin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.41K USD
- Paladin 当天价格变化为 +4.88%
- 其循环供应量为 22.49M USD
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今天内，Paladin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00647135。
在过去30天内，Paladin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2326420334。
在过去60天内，Paladin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4058997087。
在过去90天内，Paladin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.09834468983401079。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00647135
|+4.88%
|30天
|$ +0.2326420334
|+167.35%
|60天
|$ +0.4058997087
|+291.98%
|90天
|$ +0.09834468983401079
|+241.81%
Paladin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.11%
+4.88%
-7.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Paladin is building tools to empower DAO contributors. First, by introducing a voting market for Aave, stkAave, UNI & COMP and then, a Boost & Gauge marketplace for veTokens.
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|1 PAL 兑换 AUD
A$0.222424
|1 PAL 兑换 GBP
￡0.111212
|1 PAL 兑换 EUR
€0.1334544
|1 PAL 兑换 USD
$0.139015
|1 PAL 兑换 MYR
RM0.62139705
|1 PAL 兑换 TRY
₺4.90861965
|1 PAL 兑换 JPY
¥21.84342695
|1 PAL 兑换 RUB
₽15.63779735
|1 PAL 兑换 INR
₹11.92053625
|1 PAL 兑换 IDR
Rp2,242.17710545
|1 PAL 兑换 PHP
₱8.05035865
|1 PAL 兑换 EGP
￡E.7.05501125
|1 PAL 兑换 BRL
R$0.86328315
|1 PAL 兑换 CAD
C$0.2001816
|1 PAL 兑换 BDT
৳16.6122925
|1 PAL 兑换 NGN
₦214.86019385
|1 PAL 兑换 UAH
₴5.85392165
|1 PAL 兑换 VES
Bs7.089765
|1 PAL 兑换 PKR
Rs38.7434805
|1 PAL 兑换 KZT
₸72.97314395
|1 PAL 兑换 THB
฿4.7626539
|1 PAL 兑换 TWD
NT$4.57220335
|1 PAL 兑换 CHF
Fr0.1251135
|1 PAL 兑换 HKD
HK$1.08014655
|1 PAL 兑换 MAD
.د.م1.40544165