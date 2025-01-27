Paintswap 价格 (BRUSH)
今天 Paintswap (BRUSH) 的实时价格为 0.01325791 USD。目前其市值为 $ 5.33M USD。BRUSH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paintswap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 45.03K USD
- Paintswap 当天价格变化为 -3.81%
- 其循环供应量为 402.01M USD
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今天内，Paintswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00052616484130367。
在过去30天内，Paintswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066841397。
在过去60天内，Paintswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0091329632。
在过去90天内，Paintswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00728380318648923。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00052616484130367
|-3.81%
|30天
|$ -0.0066841397
|-50.41%
|60天
|$ -0.0091329632
|-68.88%
|90天
|$ -0.00728380318648923
|-35.45%
Paintswap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.27%
-3.81%
-19.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). Earn while playing in this free-to-play browser-based game that features 17+ skills to master, 60+ quests to complete, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, its own VRF & P2P Item Orderbook, and more! Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. The #1 NFT and fNFT Marketplace with its own Launchpad for creators. 50% of Marketplace and Launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.
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|1 BRUSH 兑换 AUD
A$0.0209474978
|1 BRUSH 兑换 GBP
￡0.010606328
|1 BRUSH 兑换 EUR
€0.0125950145
|1 BRUSH 兑换 USD
$0.01325791
|1 BRUSH 兑换 MYR
RM0.0582022249
|1 BRUSH 兑换 TRY
₺0.4727770706
|1 BRUSH 兑换 JPY
¥2.0659801153
|1 BRUSH 兑换 RUB
₽1.3015290247
|1 BRUSH 兑换 INR
₹1.142831842
|1 BRUSH 兑换 IDR
Rp213.8372281273
|1 BRUSH 兑换 PHP
₱0.7725384157
|1 BRUSH 兑换 EGP
￡E.0.6685964013
|1 BRUSH 兑换 BRL
R$0.0783542481
|1 BRUSH 兑换 CAD
C$0.0189588113
|1 BRUSH 兑换 BDT
৳1.6137528052
|1 BRUSH 兑换 NGN
₦20.6509183533
|1 BRUSH 兑换 UAH
₴0.5545783753
|1 BRUSH 兑换 VES
Bs0.74244296
|1 BRUSH 兑换 PKR
Rs3.6888808784
|1 BRUSH 兑换 KZT
₸6.8551349446
|1 BRUSH 兑换 THB
฿0.4466589879
|1 BRUSH 兑换 TWD
NT$0.4340639734
|1 BRUSH 兑换 CHF
Fr0.011932119
|1 BRUSH 兑换 HKD
HK$0.1031465398
|1 BRUSH 兑换 MAD
.د.م0.1320487836