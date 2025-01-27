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Paintswap 价格 (BRUSH)

USD

Paintswap (BRUSH) 实时价格图表

$0.01325791
$0.01325791$0.01325791
-3.80%(1D)

今天 Paintswap (BRUSH) 的价格

今天 Paintswap (BRUSH) 的实时价格为 0.01325791 USD。目前其市值为 $ 5.33M USD。BRUSH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paintswap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 45.03K USD
- Paintswap 当天价格变化为 -3.81%
- 其循环供应量为 402.01M USD

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Paintswap (BRUSH) 价格表现 USD

今天内，Paintswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00052616484130367
在过去30天内，Paintswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066841397
在过去60天内，Paintswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0091329632
在过去90天内，Paintswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00728380318648923

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00052616484130367-3.81%
30天$ -0.0066841397-50.41%
60天$ -0.0091329632-68.88%
90天$ -0.00728380318648923-35.45%

Paintswap (BRUSH) 价格分析

Paintswap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01325207
$ 0.01325207$ 0.01325207

$ 0.0141392
$ 0.0141392$ 0.0141392

$ 0.249255
$ 0.249255$ 0.249255

-2.27%

-3.81%

-19.89%

Paintswap (BRUSH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.33M
$ 5.33M$ 5.33M

$ 45.03K
$ 45.03K$ 45.03K

402.01M
402.01M 402.01M

什么是Paintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). Earn while playing in this free-to-play browser-based game that features 17+ skills to master, 60+ quests to complete, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, its own VRF & P2P Item Orderbook, and more! Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. The #1 NFT and fNFT Marketplace with its own Launchpad for creators. 50% of Marketplace and Launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

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Paintswap (BRUSH) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Paintswap (BRUSH) 的其他问题

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BRUSH 兑换为当地货币

1 BRUSH 兑换 AUD
A$0.0209474978
1 BRUSH 兑换 GBP
0.010606328
1 BRUSH 兑换 EUR
0.0125950145
1 BRUSH 兑换 USD
$0.01325791
1 BRUSH 兑换 MYR
RM0.0582022249
1 BRUSH 兑换 TRY
0.4727770706
1 BRUSH 兑换 JPY
¥2.0659801153
1 BRUSH 兑换 RUB
1.3015290247
1 BRUSH 兑换 INR
1.142831842
1 BRUSH 兑换 IDR
Rp213.8372281273
1 BRUSH 兑换 PHP
0.7725384157
1 BRUSH 兑换 EGP
￡E.0.6685964013
1 BRUSH 兑换 BRL
R$0.0783542481
1 BRUSH 兑换 CAD
C$0.0189588113
1 BRUSH 兑换 BDT
1.6137528052
1 BRUSH 兑换 NGN
20.6509183533
1 BRUSH 兑换 UAH
0.5545783753
1 BRUSH 兑换 VES
Bs0.74244296
1 BRUSH 兑换 PKR
Rs3.6888808784
1 BRUSH 兑换 KZT
6.8551349446
1 BRUSH 兑换 THB
฿0.4466589879
1 BRUSH 兑换 TWD
NT$0.4340639734
1 BRUSH 兑换 CHF
Fr0.011932119
1 BRUSH 兑换 HKD
HK$0.1031465398
1 BRUSH 兑换 MAD
.د.م0.1320487836