Paint Swap 价格 (BRUSH)
今天 Paint Swap (BRUSH) 的实时价格为 0.02514816 USD。目前其市值为 $ 10.09M USD。BRUSH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paint Swap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 285.20K USD
- Paint Swap 当天价格变化为 +34.99%
- 其循环供应量为 401.16M USD
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今天内，Paint Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00651843。
在过去30天内，Paint Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0127655077。
在过去60天内，Paint Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014838621。
在过去90天内，Paint Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003115726790733545。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00651843
|+34.99%
|30天
|$ -0.0127655077
|-50.76%
|60天
|$ +0.0014838621
|+5.90%
|90天
|$ +0.003115726790733545
|+14.14%
Paint Swap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.24%
+34.99%
-22.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BRUSH is the token of Estfor Kingdom & PaintSwap Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval MMORPG on Fantom. It's an idle browser game with 16+ skills to level up, quests to complete, clans to join & battle together over territories for $BRUSH and much more! PaintSwap Finance is a revolutionary NFT marketplace on Fantom and fNFT marketplace supported on many chains. 50% of all NFT sales is used to buy back and burn brush.
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|1 BRUSH 兑换 AUD
A$0.040237056
|1 BRUSH 兑换 GBP
￡0.020118528
|1 BRUSH 兑换 EUR
€0.0241422336
|1 BRUSH 兑换 USD
$0.02514816
|1 BRUSH 兑换 MYR
RM0.1124122752
|1 BRUSH 兑换 TRY
₺0.8879815296
|1 BRUSH 兑换 JPY
¥3.9515303808
|1 BRUSH 兑换 RUB
₽2.8289165184
|1 BRUSH 兑换 INR
₹2.15645472
|1 BRUSH 兑换 IDR
Rp405.6154270848
|1 BRUSH 兑换 PHP
₱1.4563299456
|1 BRUSH 兑换 EGP
￡E.1.27626912
|1 BRUSH 兑换 BRL
R$0.1561700736
|1 BRUSH 兑换 CAD
C$0.0362133504
|1 BRUSH 兑换 BDT
৳3.00520512
|1 BRUSH 兑换 NGN
₦38.8687446144
|1 BRUSH 兑换 UAH
₴1.0589890176
|1 BRUSH 兑换 VES
Bs1.28255616
|1 BRUSH 兑换 PKR
Rs7.008792192
|1 BRUSH 兑换 KZT
₸13.2010236288
|1 BRUSH 兑换 THB
฿0.8615759616
|1 BRUSH 兑换 TWD
NT$0.8271229824
|1 BRUSH 兑换 CHF
Fr0.022633344
|1 BRUSH 兑换 HKD
HK$0.1954012032
|1 BRUSH 兑换 MAD
.د.م0.2542478976