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Paint Swap 价格 (BRUSH)

USD

Paint Swap (BRUSH) 实时价格图表

$0.02514816
$0.02514816$0.02514816
+34.90%(1D)

今天 Paint Swap (BRUSH) 的价格

今天 Paint Swap (BRUSH) 的实时价格为 0.02514816 USD。目前其市值为 $ 10.09M USD。BRUSH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Paint Swap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 285.20K USD
- Paint Swap 当天价格变化为 +34.99%
- 其循环供应量为 401.16M USD

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Paint Swap (BRUSH) 价格表现 USD

今天内，Paint Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00651843
在过去30天内，Paint Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0127655077
在过去60天内，Paint Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014838621
在过去90天内，Paint Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003115726790733545

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00651843+34.99%
30天$ -0.0127655077-50.76%
60天$ +0.0014838621+5.90%
90天$ +0.003115726790733545+14.14%

Paint Swap (BRUSH) 价格分析

Paint Swap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01862973
$ 0.01862973$ 0.01862973

$ 0.02641777
$ 0.02641777$ 0.02641777

$ 0.249255
$ 0.249255$ 0.249255

-0.24%

+34.99%

-22.34%

Paint Swap (BRUSH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M

$ 285.20K
$ 285.20K$ 285.20K

401.16M
401.16M 401.16M

什么是Paint Swap (BRUSH)

BRUSH is the token of Estfor Kingdom & PaintSwap Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval MMORPG on Fantom. It's an idle browser game with 16+ skills to level up, quests to complete, clans to join & battle together over territories for $BRUSH and much more! PaintSwap Finance is a revolutionary NFT marketplace on Fantom and fNFT marketplace supported on many chains. 50% of all NFT sales is used to buy back and burn brush.

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Paint Swap (BRUSH) 资源

官网

大家还在问：关于 Paint Swap (BRUSH) 的其他问题

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BRUSH 兑换为当地货币

1 BRUSH 兑换 AUD
A$0.040237056
1 BRUSH 兑换 GBP
0.020118528
1 BRUSH 兑换 EUR
0.0241422336
1 BRUSH 兑换 USD
$0.02514816
1 BRUSH 兑换 MYR
RM0.1124122752
1 BRUSH 兑换 TRY
0.8879815296
1 BRUSH 兑换 JPY
¥3.9515303808
1 BRUSH 兑换 RUB
2.8289165184
1 BRUSH 兑换 INR
2.15645472
1 BRUSH 兑换 IDR
Rp405.6154270848
1 BRUSH 兑换 PHP
1.4563299456
1 BRUSH 兑换 EGP
￡E.1.27626912
1 BRUSH 兑换 BRL
R$0.1561700736
1 BRUSH 兑换 CAD
C$0.0362133504
1 BRUSH 兑换 BDT
3.00520512
1 BRUSH 兑换 NGN
38.8687446144
1 BRUSH 兑换 UAH
1.0589890176
1 BRUSH 兑换 VES
Bs1.28255616
1 BRUSH 兑换 PKR
Rs7.008792192
1 BRUSH 兑换 KZT
13.2010236288
1 BRUSH 兑换 THB
฿0.8615759616
1 BRUSH 兑换 TWD
NT$0.8271229824
1 BRUSH 兑换 CHF
Fr0.022633344
1 BRUSH 兑换 HKD
HK$0.1954012032
1 BRUSH 兑换 MAD
.د.م0.2542478976