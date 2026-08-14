PainStrategy 今日价格

PainStrategy (PAINSTR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 PAINSTR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PAINSTR。

PainStrategy 目前市值在 $ 248,082 排名第 #-，流通供应量为 935.09M PAINSTR。过去 24 小时内，PAINSTR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0050036，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PAINSTR 在过去一小时内波动了 -0.61%，过去7 天内波动了 -4.92%。过去一天，总交易量达到 $ 34.15。

PainStrategy（PAINSTR）市场信息

市值 $ 248.08K$ 248.08K $ 248.08K 成交量（24H） $ 34.15$ 34.15 $ 34.15 完全稀释市值 $ 248.08K$ 248.08K $ 248.08K 流通量 935.09M 935.09M 935.09M 总供应量 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193

PainStrategy 的当前市值为 $ 248.08K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.15。PAINSTR 的流通量为 935.09M，总供应量是 935086140.3821193，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 248.08K。