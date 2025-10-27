Paimon Stripe SPV Token（STRP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 最低价 $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Paimon Stripe SPV Token（STRP）当前实时价格为 $45.13。过去 24 小时内，STRP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。STRP 的历史最高价为 $ 45.55，历史最低价为 $ 44.89。

从短期表现来看，STRP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Paimon Stripe SPV Token（STRP）市场信息

市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 流通量 22.22K 22.22K 22.22K 总供应量 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Paimon Stripe SPV Token 的当前市值为 $ 1.00M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STRP 的流通量为 22.22K，总供应量是 22222.2222222222，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.00M。