PAID 今日价格

PAID (PAID) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 PAID 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PAID。

PAID 目前市值在 $ 55,651 排名第 #-，流通供应量为 589.69M PAID。过去 24 小时内，PAID 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6.04，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PAID 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.06%。过去一天，总交易量达到 --。

PAID（PAID）市场信息

市值 $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K 流通量 589.69M 589.69M 589.69M 总供应量 589,686,914.6 589,686,914.6 589,686,914.6

PAID 的当前市值为 $ 55.65K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PAID 的流通量为 589.69M，总供应量是 589686914.6，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 55.65K。